New York: mette il turbo Axon Enterprise
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Axon Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,73%, rispetto a +2,74% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve di Axon Enterprise è in rafforzamento con area di resistenza vista a 647 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 589,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 704,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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