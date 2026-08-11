New York: mette il turbo Axon Enterprise

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Axon Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,73%, rispetto a +2,74% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve di Axon Enterprise è in rafforzamento con area di resistenza vista a 647 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 589,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 704,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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