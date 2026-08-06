Male Axon Enterprise sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che mostra un -9,35%.



Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Axon Enterprise mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 604 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 525,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 682,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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