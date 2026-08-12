Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 54.020. Rischio di discesa fino a 53.675 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 54.365.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)