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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,19%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.722,3 punti
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07 agosto 2026 - 22.03
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