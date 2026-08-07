Milano 7-ago
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Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,19%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.722,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,19%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,19%, terminando la sessione a 29.722,3 punti.
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