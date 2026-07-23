Milano 16:12
51.537 -2,38%
Nasdaq 16:12
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Dow Jones 16:12
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Londra 16:13
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Francoforte 16:13
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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Health Care
Perde terreno il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 820,8 punti, ritracciando dell'1,32%.
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