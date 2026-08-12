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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo guadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 835,52 punti.
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