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/ Natural Gas (Amsterdam) a 60,87 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 60,87 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
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Finanza
14 agosto 2026 - 15.40
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 60,87 euro/MWH alle 15:40.
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Argomenti trattati
Amsterdam
(46)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
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