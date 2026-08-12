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New York: luce verde per Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: luce verde per Coherent
Ottima performance per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che scambia in rialzo del 9,52%.
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