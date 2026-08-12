New York: si muove a passi da gigante Western Digital
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in rialzo del 5,18%.
Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 451,7 USD con area di resistenza individuata a quota 468,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 442,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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