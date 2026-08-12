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Parigi: performance negativa per LVMH

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per LVMH
Retrocede la holding francese, con un ribasso dell'1,88%.
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