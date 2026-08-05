Milano 16:00
53.572 +0,06%
Nasdaq 16:00
29.895 +0,54%
Dow Jones 16:00
54.711 +1,16%
Londra 16:00
10.910 +0,28%
Francoforte 16:00
26.256 +0,20%

Parigi: calo per LVMH

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per LVMH
Rosso per la holding francese, che sta segnando un calo del 2,10%.
Condividi
```