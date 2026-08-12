Milano 17:35
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Dow Jones 21:18
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Parigi: performance negativa per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per EssilorLuxottica
Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione del 2,68% sui valori precedenti.
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