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Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia
Giornata negativa per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la seduta a 287.312,5 punti, in calo dello 0,70%.
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