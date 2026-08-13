Londra: scambi al rialzo per Entain

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di scommesse sportive e giochi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Entain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Entain rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Entain mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,813 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,569. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,057.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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