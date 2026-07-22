Londra: giornata depressa per Entain
(Teleborsa) - Retrocede la società di scommesse sportive e giochi, con un ribasso dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Entain, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,393 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,505 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,349.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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