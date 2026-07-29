Milano 17:12
51.460 -0,46%
Nasdaq 17:12
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Dow Jones 17:12
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Londra 17:13
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Francoforte 17:12
25.492 +0,11%

Londra: andamento negativo per Entain

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Entain
Retrocede la società di scommesse sportive e giochi, con un ribasso del 2,58%.
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