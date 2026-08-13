New York: allunga il passo ARM Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la società tech inglese che progetta chip , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a +1,99% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo studio di ARM Holdings presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 271,1 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 288,9. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 259,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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