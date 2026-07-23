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Southwest Airlines, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Southwest Airlines, quotazioni in calo a New York
Scende sul mercato la compagnia aerea americana, che soffre con un calo del 5,46%.
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