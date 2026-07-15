Milano 17:35
52.411 -0,85%
Nasdaq 20:32
29.529 -0,19%
Dow Jones 20:32
52.655 +0,28%
Londra 17:35
10.516 -0,13%
Francoforte 17:35
25.000 -0,59%

New York: Progressive in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Progressive in forte discesa
Scende sul mercato la holding assicurativa, che soffre con un calo dell'8,56%.
Condividi
```