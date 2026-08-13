New York: movimento negativo per Ferrovial N.V

(Teleborsa) - Pressione su Ferrovial N.V , che tratta con una perdita dell'1,98%.



L'andamento di Ferrovial N.V nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il grafico a breve di Ferrovial N.V mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 65,43 USD e supporto stimato a quota 64,19. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 66,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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