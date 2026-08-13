New York: movimento negativo per Ferrovial N.V
(Teleborsa) - Pressione su Ferrovial N.V, che tratta con una perdita dell'1,98%.
L'andamento di Ferrovial N.V nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il grafico a breve di Ferrovial N.V mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 65,43 USD e supporto stimato a quota 64,19. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 66,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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