Rialzo in agguato per Ferrovial

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Protagonista la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,99%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 56,4 Euro, con stop loss calcolato a quota 52,05 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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