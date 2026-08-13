New York: seduta molto difficile per Cisco Systems

(Teleborsa) - Si muove in perdita Cisco , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,52% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale dell' azienda produttrice di apparati di networking rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Cisco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 116,2 USD. Rischio di discesa fino a 112,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 120,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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