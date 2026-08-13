Milano 13-ago
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Nasdaq 13-ago
30.085 +1,15%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 13-ago
10.773 -0,56%
Francoforte 13-ago
26.300 -0,12%

Pesante sul mercato di New York Cisco Systems

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Cisco Systems
Retrocede molto Cisco, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,52%.
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