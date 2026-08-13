New York: senza freni Netflix

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia attiva nel settore dei video on demand , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,98%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Netflix rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 77,74 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 76,01. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 74,86 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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