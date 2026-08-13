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Netflix, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Netflix, prevale lo scenario rialzista a New York
Grande giornata per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.
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