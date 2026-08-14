Francoforte: risultato positivo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che avanza bene del 3,61%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Rheinmetall AG è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1.218,5 Euro e supporto a 1.184,3. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 1.252,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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