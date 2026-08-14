Milano 17:35
53.584 -0,20%
Nasdaq 20:46
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Dow Jones 20:46
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Francoforte: sviluppi positivi per Talanx

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sviluppi positivi per Talanx
Ottima performance per Talanx, che scambia in rialzo del 5,59%.
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