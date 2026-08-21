Indicazioni rialziste per Talanx
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Risultato positivo per Talanx, parte del MDAX, che lievita dell'1,19%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Talanx presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 119,2 Euro, con stop loss impostato a quota 114,1 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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