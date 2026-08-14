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New York: calo per HP

Migliori e peggiori
New York: calo per HP
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di computer e stampanti, con una flessione del 3,71%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HP più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, HP è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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