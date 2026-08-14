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New York: si concentrano le vendite su HP

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su HP
Ribasso composto e controllato per il produttore di computer e stampanti, che presenta una flessione del 3,71% sui valori precedenti.
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