New York: calo per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda di analisi e business intelligence , che sta segnando un calo del 3,66%.



La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'andamento di breve periodo di MicroStrategy Incorporated mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 95,15 USD e supporto a 91,88. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 98,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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