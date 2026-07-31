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New York: i venditori si accaniscono su MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su MicroStrategy Incorporated
Ribasso scomposto per l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una perdita secca del 6,60% sui valori precedenti.
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