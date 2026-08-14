New York: giornata depressa per GoDaddy

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , con una flessione del 3,51%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GoDaddy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, GoDaddy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 100,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 105,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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