New York: movimento negativo per Ares Management

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale gestore globale di investimenti alternativi , che presenta una flessione del 3,65% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ares Management rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Ares Management è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 142,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 153,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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