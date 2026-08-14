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New York: movimento negativo per Ares Management

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Ares Management
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale gestore globale di investimenti alternativi, che presenta una flessione del 3,65% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ares Management rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Ares Management è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 142,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 153,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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