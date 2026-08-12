Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:12
29.780 +0,86%
Dow Jones 21:12
53.832 +0,07%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

New York: movimento negativo per ServiceNow

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per ServiceNow
Seduta in ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che mostra un decremento del 3,79%.
Condividi
```