Apollo, accordo da 2,6 miliardi di dollari per finanziare i New York Yankees

(Teleborsa) - Apollo Global Management fornirà un finanziamento di 2,6 miliardi di dollari ai proprietari dei New York Yankees. Si tratta del più grande investimento del colosso del private equity nel settore sportivo statunitense fino ad oggi.



L'accordo prevede un finanziamento di debito e capitale proprio. I proventi saranno utilizzati per sostenere la crescita della franchigia e rifinanziare il debito esistente.



Gli Yankees sono di proprietà di Yankee Global Enterprises, una società controllata dall'imprenditore Hal Steinbrenner e dai membri della sua famiglia. Il gruppo ha investito anche nella squadra di calcio italiana Milan e nel New York City della Major League Soccer. La famiglia Steinbrenner manterrà il pieno controllo degli Yankees.



Il mercato del finanziamento sportivo sta diventando sempre più competitivo, con società come Arctos Partners, CVC Capital Partners e Ares Management che cercano una maggiore esposizione a leghe e franchigie degli sport più popolari al mondo.









(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)

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