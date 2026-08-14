Milano 12:07
53.746 +0,10%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 12:07
10.765 -0,07%
Francoforte 12:07
26.496 +0,75%

SILVER del 13/08/2026

Finanza
SILVER del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Sottotono il metallo prezioso, che chiude la seduta con un calo dell'1,30%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 65,63. Primo supporto visto a 63,45. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 62,43.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```