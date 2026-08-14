SILVER del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Sottotono il metallo prezioso, che chiude la seduta con un calo dell'1,30%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 65,63. Primo supporto visto a 63,45. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 62,43.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)