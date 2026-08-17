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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Seduta debole per il derivato italiano, con chiusura in calo a 53.690.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 53.815. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 53.630. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 53.565, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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