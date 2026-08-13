Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Andamento piatto per il derivato italiano, che propone sul finale un moderato -0,07%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53.950. Primo supporto visto a 53.745. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 53.660.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)