Milano 12:21
53.969 +0,50%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:21
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Andamento piatto per il derivato italiano, che propone sul finale un moderato -0,07%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53.950. Primo supporto visto a 53.745. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 53.660.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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