Francoforte: risultato positivo per Infineon
(Teleborsa) - Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,59%, rispetto a +0,57% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario di breve periodo del produttore di chip evidenzia un declino dei corsi verso area 62,57 Euro con prima area di resistenza vista a 63,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 62,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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