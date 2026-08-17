Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Bene la compagnia hi-tech tedesca , con un rialzo del 2,17%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,59%, rispetto a +0,57% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo scenario di breve periodo del produttore di chip evidenzia un declino dei corsi verso area 62,57 Euro con prima area di resistenza vista a 63,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 62,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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