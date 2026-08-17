New York: in bella mostra Comfort Systems USA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società specializzata nell'installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione di impianti meccanici, elettrici e idraulici , che mostra una salita bruciante del 5,11% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Comfort Systems USA più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Comfort Systems USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.893,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.814. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.972,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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