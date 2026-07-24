Pesante sul mercato di New York Comfort Systems USA

(Teleborsa) - A picco la società specializzata nell'installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione di impianti meccanici, elettrici e idraulici , che presenta un pessimo -4,89%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Comfort Systems USA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Comfort Systems USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.814,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.924,4, mentre il primo supporto è stimato a 1.704,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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