PALLADIUM del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Giornata pressoché debole per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 1.316,5.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.356,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.296,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.276,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)