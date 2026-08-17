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PALLADIUM del 14/08/2026

Finanza
PALLADIUM del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Giornata pressoché debole per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 1.316,5.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.356,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.296,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.276,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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