Milano 13:57
53.823 +0,45%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:58
10.761 +0,10%
Francoforte 13:57
26.452 +0,04%

Petrolio a 81,71 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 81,71 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 81,71 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```