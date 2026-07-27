Milano 14:22
52.117 +0,61%
Nasdaq 24-lug
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Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:22
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Francoforte 14:22
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Petrolio a 83,82 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 83,82 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 83,82 dollari per barile alle 08:30.
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