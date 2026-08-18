Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Contenuto ribasso per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in flessione dello 0,52%.
Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7.786,6 con primo supporto visto a 7.715,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7.686,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)