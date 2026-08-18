ARM Holdings scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società tech inglese che progetta chip , che soffre con un calo del 6,66%.



L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ARM Holdings , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 251,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 257. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 249.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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