ARM Holdings scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società tech inglese che progetta chip, che soffre con un calo del 6,66%.
L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ARM Holdings, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 251,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 257. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 249.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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