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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%

Ibex 35 chiude a 19.934,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,24% e archivia la seduta a 19.934,9 Euro.
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