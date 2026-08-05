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Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,17%)
Ibex 35 termina gli scambi a 20.057 Euro
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05 agosto 2026 - 17.53
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Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 20.057 Euro.
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