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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,18%)
Ibex 35 termina le contrattazioni a 20.168,6 Euro
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Finanza
13 agosto 2026 - 17.53
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Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 20.168,6 Euro.
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