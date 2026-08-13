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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,18%)

Ibex 35 termina le contrattazioni a 20.168,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,18%)
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 20.168,6 Euro.
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